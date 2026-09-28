Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Νορβηγία, γεγονός που είχε να συμβεί 18 χρόνια.

Το παιχνίδι Νορβηγία- Πορτογαλία της δεύτερης αγωνιστικής του UEFA Nations League, στέφθηκε με επιτυχία για τους φιλοξενούμενους, καθώς επικράτησαν με 1-2. Ωστόσο, αυτό που προξένησε τις εντυπώσεις από τον συγκεκριμένο αγώνα, ήταν πως ο σταρ των Ιβήρων, Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, μένοντας για πρώτη φορά χωρίς χρόνο συμμετοχής ύστερα από 18 χρόνια.

Οι Πορτογάλοι βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου τους στην διοργάνωση, καθώς μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να χρειάζονται την βοήθεια του επιθετικού της Αλ Νασρ. Ο 41χρονος Πορτογάλος την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στον πάγκο για έναν ολόκληρο αγώνα ήταν στο Euro 2008 όταν η χώρα του ηττήθηκε με 2-0 από την Ελβετία.

Ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Ζόρζε Ζεσούς, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης αναφέρθηκε στον «CR7», σημειώνοντας πως η απουσία του ήταν καθαρά θέμα διαχείρισης.

«Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες. Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει».