Η Ελλάδα έσπασε την κατάρα της Γερμανίας (1-0) και μετά το σφύριγμα της λήξης επικράτησαν μαγικές εικόνες με τους οπαδούς και τους διεθνείς να ζούν αυτή την ιστορική βραδιά!

Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Άουγκσμπουργκ. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό και τον Κωνσταντή Τζολάκη να κατεβάζει ρολά, η επίσημη αγαπημένη λύγισε για πρώτη φορά τη Γερμανία, επικρατώντας 1-0 και πανηγυρίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα διπλά....

Το βράδυ στη «WWK Arena» είχε από νωρίς ελληνικό χρώμα. Συγκεκριμένα 6 χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η ομάδα του Κλοπ είχε τις στιγμές της και ο Τζολάκης χρειάστηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις. Στο 31’ είπε «όχι» στον Αντεγέμι, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο κράτησε ξανά όρθια την Ελλάδα απέναντι σε Κοντέ και Κίμιχ. Σαν από μηχανής θεός στο 74’, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε την Ελλάδα μπροστά και ο διεθνής κίπερ της Χαλ κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Με το σφύριγμα της λήξης εκτυλήχθηκαν πολύ όμορφες εικόνες, με τους διεθνείς να γίνονται ένα και να πανηγυρίζουν σαν οικογένεια μια από τις πιο σπουδαίες νίκες των τελευταίων ετών! Φυσικά η εικόνα δεν ήταν διαφορετική και στις εξέδρες, με τους οπαδούς της Γαλανόλευκης να το πανηγυρίζουν με την ψυχή τους.