LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ για το ματς με την Ελλάδα
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Παρακολουθήστε live από το κανάλι της γερμανικής ομοσπονδίας στο Youtube τη συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ και του Τζόναθαν Τα για το ματς με την Εθνική Ελλάδας.
Ο Γιούργκεν Κλοπ θα δώσει το πρώτο του ματς ως τεχνικός της Εθνικής ομάδας της χώρας του, εντός συνόρων και αυτό θα είναι κόντρα στην Ελλάδα.
Ο διάσημος προπονητής παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με τον διεθνή στόπερ Τζόναθαν Τα για την αναμέτρηση με τη γαλανόλευκη, στο γήπεδο της Άουγκσμπουργκ στις 21:45.
Δείτε εδώ όσα θα πει ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας.
@Photo credits: dfb.de
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