LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ για το ματς με την Ελλάδα

Παρακολουθήστε live από το κανάλι της γερμανικής ομοσπονδίας στο Youtube τη συνέντευξη Τύπου του Γιούργκεν Κλοπ και του Τζόναθαν Τα για το ματς με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Γιούργκεν Κλοπ θα δώσει το πρώτο του ματς ως τεχνικός της Εθνικής ομάδας της χώρας του, εντός συνόρων και αυτό θα είναι κόντρα στην Ελλάδα.

Ο διάσημος προπονητής παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με τον διεθνή στόπερ Τζόναθαν Τα για την αναμέτρηση με τη γαλανόλευκη, στο γήπεδο της Άουγκσμπουργκ στις 21:45.

Δείτε εδώ όσα θα πει ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας.