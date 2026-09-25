Με τους Βιρτς και Μπούρκαρντ η αποστολή της Γερμανία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα μετά τις απουσίες των Μουσιάλα και Χάβερτς.

Οι απουσίες των Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς ανάγκασαν τον Γιούργκεν Κλοπ να βρει λύσεις για τη Γερμανία ενόψει της συνέχειας στο Nations League που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και την Ελλάδα .

Κάπως έτσι μετά τους τραυματισμούς δύο παικτών των Πάντσερ στο παιχνίδι με την Ολλανδία (1-1)ανάγκασαν τον Γερμανό τεχνικό να βγάλει άσους από τα μανίκια του με τον Φλόριαν Βιρτς και τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ να εντάσσονται εσπευσμένα στην αποστολή. Καθώς ο στράικερ των Gunners αποχώρησε μόλις στο 29ο λεπτό με μυϊκό πρόβλημα. Ενώ ο δεύτερος δεν μπήκε στο ματς αντιμετωπίζοντας το ίδιο πρόβλημα.

Αμφότεροι Βιρτς και Μπούρκαρντ βρίσκονταν στη δεύτερη 22άδα της Γερμανίας, όμως μετά τα προβλήματα που προέκυψαν, κλήθηκαν άμεσα να ενισχύσουν την ομάδα ενόψει των αναμετρήσεων της Μάνσαφτ με την ομάδα Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Θυμίζουμε πως η Γερμανία έχει «ραντεβού» με τη Γαλανόλευκη στις 27/9 στις 21:45 (Live από το Gazzetta) , με το αντιπροοδευτικό μας συγκρότημα να προέρχεται από ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας με ανατροπή και... υπογραφή Δουβίκα στο Βελιγράδι. Μετά τα Πάντσερ θα ταξιδέψουν στην Τούμπα για το δεύτερο ματς κόντρα στην Ελλάδα.