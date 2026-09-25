Τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής μας ομάδας, που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονική, θα βγουν στον «αέρα» τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

Η ΕΠΟ, μέσω ανακοίνωση της, γνωστοποίησε πως τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες της Εθνικής στο «παράθυρο» του Οκτωβρίου, που θα λάβουν χώρα στην Θεσσαλονίκη, θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Μετά τη θετική έκβαση του πρώτου ματς του UEFA Nations League στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει στην έδρα της την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η ανακοίνωση:

Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Κλείσε τη θέση σου!

Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρα Κανονικό Παιδικό <15 ετών 1 50€ 25€ 2, 3 40€ 20€ 4, 4A 15€ — 5, 6 30€ 15€ 7, 7A 20€ 10€

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια: