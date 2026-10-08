Παίρνει «σάρκα και οστά» ο Βοτανικός: Νέο βίντεο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέο βίντεο για τον Βοτανικό δείχνοντας ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο στην τελική του μορφή.

Πριν λίγες μέρες, ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας είχε αναφερθεί για τις εξελίξεις των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με εικόνες από τα έργα.

Συγκεκριμένα, το νέο σπίτι του Τριφυλλιού έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και φαίνεται ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση του, ώστε ο Παναθηναϊκός να μπει στο δικό του γήπεδο.

Θυμίζουμε ότι ο Δούκας είχε γράψει τα εξής: «Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Ποδοσφαιρικό γήπεδο: Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο.

Υποδομές & συνοδά έργα: Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε».