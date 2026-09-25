Οι ατάκες του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνουν τον δρόμο. Ο διεθνής φορ δεν δίστασε να πει ότι δεν θα έπρεπε όλοι να είναι μπροστά στο 88'! BEΛΙΓΡΑΔΙ, αποστολή: Γιώργος Σακελλαρίου.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι από τους ηγέτες της Εθνικής ομάδας. Ο επιθετικός της Μπενφίκα μετά το ματς με τη Σερβία τόνισε ότι η γαλανόλευκη θα πρέπει να βγάλει προσωπικότητα και να έχει καλύτερη ισορροπία. Δηλώσεις έπειτα από νίκη που δεν συνηθίζονται.

Ο Παυλίδης περιέγραψε ουσιαστικά και την εικόνα του αγώνα. Αναλυτικά όσα είπε:

«Το έχουμε πει χίλιες φορές, είναι κουραστικό. Δεν φτάνει να είμαστε καλοί παίκτες. Παραλίγο να χάσουμε και το ματς. Είναι σπουδαία νίκη, αλλά τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται μεγάλα ματς. Οι άλλες δύο ομάδες, Γαλλία και Γερμανία, είναι το φαβορί. Σημαντικό που νικήσαμε εκτός έδρας, όμως, οφείλουμε να συνεχίσουμε με καλή απόδοση, αν και κάναμε αρκετά λάθη. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά πράγματα».

Για το αν μπορεί η Ελλάδα να κάνει στη Γερμανία ό,τι και στο Γουέμπλεϊ: «Το Γουέμπλεϊ είναι μακρινό, θέλουμε καλή εικόνα, αλλά να πάρουμε και αποτέλεσμα. Θέλουμε να κρατηθούμε στην πρώτη κατηγορία, διότι αυτά τα ματς θα μας βελτιώσουν. Δεν κάνω υπολογισμούς την πατήσαμε στα προκριματικά του Παγκοσμίου με τα μαθηματικά. Τέρμα τα μαθηματικά. Παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής: «Σε όλα τα ματς προσπαθούμε να παίξουμε και το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε ματς. Δεν θυμάμαι ανατροπή με τέτοιο αντίπαλο. 100% θα ήθελα να πάρω αποτέλεσμα και χωρίς καλή εικόνα. Δεν γίνεται σε όλα τα ματς να παίζεις καλά, πρέπει απλά κάποια παιχνίδια να τα παίρνεις.

Όλο το γκρουπ είναι πολύ δυνατό οφείλουμε να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση, πρέπει όλοι μαζί να κάνουν επίθεση και άμυνα. Οι Εθνικές που τα κατάφεραν πριν από μας, το έκαναν γιατί πρώτα ήταν γκρουπ.

Από την πρώτη στιγμή δείξαμε ότι θέλουμε να νικήσουμε τη Σερβία. Όταν στο 88' όλοι ήταν μπροστά και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα. Δεν ήρθαμε να κάνουμε μόνο άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία».