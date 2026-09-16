Το λαχανικό του Χάαλαντ που προκάλεσε σάλο στη Νορβηγία

O Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε ένα νέο διατροφικό trend στη Νορβηγία, βοηθώντας παράλληλα στην ενίσχυση της γεωργίας στην χώρα του.

Η Νορβηγία χρωστάει πολλά στον Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς, όχι μόνο οδήγησε την χώρα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το περασμένο καλοκαίρι, αλλά βοήθησε, ίσως και άθελα του, στην αύξηση της... γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, ο διεθνής επιθετικός συχνά μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητά του ως κορυφαίος αθλητής, δίνοντας έμφαση στον ύπνο, τον διαλογισμό και τα ισορροπημένα γεύματα, τα οποία ήταν πλούσια σε λαχανικά και πρωτεΐνες.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα «L'Équipe», αυτό βοήθησε στην κατακόρυφη ενίσχυση των πωλήσεων φρούτων και λαχανικών στη χώρα του, με το καρότο συγκεκριμένα να γίνεται ανάρπαστο και τους παραγωγούς της Νορβηγίας να προσδίδουν αυτήν την απότομη αύξηση στο «φαινόμενο Χάαλαντ».

Adepte d'une alimentation saine, Erling Haaland a inspiré des milliers de jeunes Norvégiens pendant la Coupe du monde. À tel point que la demande en carottes, snack favori du géant, a explosé ces dernières semaines.



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Έχοντας μεγαλώσει περιτριγυρισμένος από χωράφια και αγροκτήματα, ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για αυτό το μικρό πορτοκαλί λαχανικό, το οποίο τρώει σε όλες τις μορφές του, ακόμη και ως σνακ για να αποφύγει τη ζάχαρη.

Συμμετείχε μάλιστα σε μια διαφημιστική καμπάνια για την Bama, μια εταιρεία χονδρικής πώλησης λαχανικών. Η διαφήμιση, που μεταδόθηκε σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας, πυροδότησε γρήγορα ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα καρότα στις νεότερες γενιές.

Ακόμα και μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το «φαινόμενο Χάαλαντ» συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα, το Νορβηγικό Υπουργείο Γεωργίας γιόρτασε την «έντονη ζήτηση για νορβηγικά φρούτα και λαχανικά», δηλώνοντας ότι «ιδιαίτερα τα καρότα σε τσαμπί έχουν σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια».