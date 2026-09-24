Σερβία – Ελλάδα: «Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία» από τον κόσμο

Η Ελλάδα φιλοξενείται από την Σερβία για την 1η αγωνιστική του National League με τους φίλους και των δύο ομάδων να φωνάζουν «Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία»

Σε μία κίνηση που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει σε αγώνες Εθνικών ομάδων προχώρησαν οι φίλοι της Σερβίας και της Ελλάδας στο «Μαρακανά». Οι δύο ομάδες αναμετρούνται στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Nations League και πριν την έναρξη του ματς, αρχικά οι φίλοι της Σερβίας και μετά και οι Έλληνες φώναξαν «Ελλάς, Σερβία, ορθοδοξία»! Μια κίνηση που δείχνει πόσο καλές είναι οι σχέσεις των δύο χωρών.