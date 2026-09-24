Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ ενεπλάκη σε μία λογομαχία με έναν Ολλανδό ρεπόρτερ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, πριν την αναμέτρηση των «ορανιέ» με τη Γερμανία.

Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ απάντησε στις κατηγορίες ότι ανάγκασε τον πρώην προπονητή της Ολλανδίας, Ρονάλντο Κούμαν, να αλλάξει την τακτική του, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ ήταν ο αρχηγός της χώρας του κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, όπου οι «ορανιέ» αποκλείστηκαν από το Μαρόκο στα πέναλτι στον γύρο των «32».

Ο 35χρονος οπισθοφύλακας διατήρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και υπό τον νέο προπονητή, Τσάβι και ενεπλάκη σε μια ψυχρή αντιπαράθεση με έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ολλανδίας με τη Γερμανία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League.

«Ένας από τους συναδέλφους σας είπε ότι ήταν δική μου ιδέα να αλλάξω και να παίζω με πεντάδα στην άμυνα. Αυτό είναι εντελώς ανοησία. Το γεγονός είναι ότι απλώς αποτύχαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτά είναι τα σκληρά γεγονότα. Δεν παίξαμε ένα καλό Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν έχει να κάνει με εμένα. Παίζαμε μαζί. Είμαστε μια ομάδα. Ο ισχυρισμός σας ότι κατέστρεψα το ολλανδικό ποδόσφαιρο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ή κάτι τέτοιο είναι εντελώς αβάσιμο», τόνισε ο φαν Ντάικ.

Λίγο αργότερα, ο αμυντικός των «reds» ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο γιατί έδινε σύντομες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, με τον ίδιο να απαντάει καταλλήλως.

«Θέλω να ρωτήσω αν έχεις κάποιο πρόβλημα με του δημοσιογράφους», σημείωσε ο ρεπόρτερ, με τον φαν Ντάικ να του αποκρίνεται πως: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους περισσότερους, αλλά όταν γράφονται και λέγονται ανοησίες, τι να κάνω;».

«Θα μπορούσες να βγεις μπροστά και να μιλήσεις ανοιχτά προς το άτομο που θεωρείς ότι το κάνει αυτό», είπε ο δημοσιογράφος, με τον ποδοσφαιριστή να ρίχνει την... σπόντα του, λέγοντας: «Θεωρώ ότι απευθύνομαι σε έναν τέτοιο, έτσι δεν είναι;».