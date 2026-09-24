Ολλανδία - Γερμανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (24/9) αγώνα της Ολλανδίας με τη Γερμανία που ενδιαφέρει την Ελλάδα.
Πρεμιέρα κάνουν απόψε (24/9, Live από το Gazzetta) Ολλανδία και Γερμανία, στο πλαίσιο της League A του νέου Nations League.
Ο αγώνας ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική μας ομάδα, καθώς πρόκειται για τις δυο αντιπάλους της, πέραν από τη Σερβία με την οποία αγωνιζόμαστε εκτός έδρας, στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports 3.
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