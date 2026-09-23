LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Σερβία
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Παρακολουθήστε σε live streaming από το στάδιο «Rajko Mitic» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει της ιστορικής πρεμιέρας της στη League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία (24/09, 21:45).
@Photo credits: epo.gr
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