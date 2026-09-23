Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό.

Η διακοπή του πρωταθλήματος δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου κάτι που του έλειψε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν: χρόνο για συνεχόμενη δουλειά, χωρίς την πίεση διαδοχικών επίσημων υποχρεώσεων. Για τον Άρη, όμως, το συγκεκριμένο διάστημα δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της αγωνιστικής λειτουργίας. Είναι παράλληλα μία περίοδος αξιολόγησης, μέσα από την οποία ο Έλληνας τεχνικός καλείται να ξεκαθαρίσει περισσότερο τις επιλογές του, τους ρόλους και να αρχίσει να διαμορφώνει έναν πιο σταθερό κορμό.

Το μέγεθος του ρόστερ αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της διαδικασίας. Οι «κιτρινόμαυροι» αριθμούν 32 ποδοσφαιριστές, σε μία περίοδο όπου έχει δύο διοργανώσεις και η μία εξ αυτών - το Κύπελλο - δεν προσφέρει σταθερά παιχνίδια εβδομάδα με εβδομάδα. Οι αριθμοί του πρώτου μήνα είναι χαρακτηριστικοί. Ο Γρηγορίου έχει χρησιμοποιήσει ήδη 26 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στα οκτώ πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν (σ.σ. πέντε στο Πρωτάθλημα, τρία στο Κύπελλο), δηλαδή περίπου το 80% του διαθέσιμου ρόστερ. Οι ανάγκες διαχείρισης, οι διαφορετικές απαιτήσεις των αγώνων και η σταδιακή ένταξη νέων προσώπων έφεραν πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Άρα και έλλειψη συνοχής.

Η διακοπή προσφέρει πλέον τη δυνατότητα για μία πιο καθαρή αξιολόγηση. Στόχος δεν είναι απλώς να περιοριστεί αριθμητικά το γκρουπ, αλλά να διαμορφωθεί μία πιο συγκεκριμένη βάση πάνω στην οποία θα μπορεί να δουλεύει καθημερινά. Δηλαδή, ένα σύνολο περίπου 22-24 ποδοσφαιριστών, με πιο ξεκάθαρους ρόλους, μεγαλύτερη συνοχή και σταθερότερες συνεργασίες.

Το μήνυμα του Γρηγορίου προς τους ποδοσφαιριστές ήταν χαρακτηριστικό από την πρώτη κιόλας προπόνηση μετά το ρεπό. «Περιμένω μεγάλη προσπάθεια απ' όλους στις επόμενες προπονήσεις. Είστε πολλοί και δεν είναι εύκολο. Οι περισσότεροι έχετε πάρει ευκαιρίες. Δώστε τα όλα σε αυτή τη διακοπή και δείξτε μου αυτά που θέλω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Άρη. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει και τη λογική με την οποία αντιμετωπίζεται το επόμενο διάστημα.

Είναι δεδομένο ότι σε αυτό το διάστημα η καθημερινή παρουσία, η ένταση στην προπόνηση και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου θα παίξουν ρόλο στις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν. Για τον Γρηγορίου, επομένως, η διακοπή είναι και μία πρώτη ουσιαστική ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ποιοι παίκτες μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί ο Άρης στο επόμενο κομμάτι της σεζόν.

