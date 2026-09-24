Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αποψινού (24/9) αγώνα της Ελλάδας στη Σερβία για το Nations League.

Η μέρα έφτασε και η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται απόψε (24/9, Live από το Gazzetta) στο Βελιγράδι από τη Σερβία, στην πρεμιέρα του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A της διοργάνωσης και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί αυτό τον κύκλο των πολύ απαιτητικών αναμετρήσεων, καθώς ακολουθούν Γερμανία και Ολλανδία.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από την ελεύθερη συχνότητα του Alpha, όσο και από το Novasports Start.