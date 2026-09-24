Σερβία - Ελλάδα: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Η μέρα έφτασε και η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται απόψε (24/9, Live από το Gazzetta) στο Βελιγράδι από τη Σερβία, στην πρεμιέρα του Nations League.
Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A της διοργάνωσης και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί αυτό τον κύκλο των πολύ απαιτητικών αναμετρήσεων, καθώς ακολουθούν Γερμανία και Ολλανδία.
Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από την ελεύθερη συχνότητα του Alpha, όσο και από το Novasports Start.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.