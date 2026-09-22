Απρόοπτο προέκυψε στην εθνική Σερβίας με τον Βλάχοβιτς που δεν θα δώσει το «παρών» στα επόμενα ματς. Έτσι τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιόβιτς!

Φανέλα βασικού θα πάρει όπως όλα δείχνουν ο Λούκα Γιόβιτς, καθώς προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα στη Σερβία λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα,(24/9, 21:45, Live από το Gazzetta) για την πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League.

Όπως αποκάλυψε η Mozzart ο βασικός φορ των Σέρβων, Ντούσαν Βλάχοβιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα μείνει εκτός από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του. Ως εκ τούτου, ο επιθετικός δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Παούντοβιτς για την αναμέτρηση της Πέμπτης (24/9, 21:45) απέναντι στη Γαλανόλευκη.

Τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να πάρει ο στράικερ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς. Καθώς σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη του Βλάχοβιτς στο αρχικό σχήμα.