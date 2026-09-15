Στην προεπιλογή της Πορτογαλίας βρίσκεται ο Ρικάρντο Βέλιο, σύμφωνα με το TSF, ενόψει της πρώτης αποστολής του Ζόρζε Ζεσούς.

Στο προσκήνιο της εθνικής Πορτογαλίας παραμένει ο Ρικάρντο Βέλιο, με πορτογαλικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο τερματοφύλακας του Άρη βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που έχουν προεπιλεγεί ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας.

Σύμφωνα με το TSF, ο Βέλιο αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόρζε Ζεσούς, πριν καταλήξει στις τελικές επιλογές για την πρώτη του αποστολή στον πάγκο της Πορτογαλίας. Ο γκολκίπερ του Άρη έχει ήδη βρεθεί στο περιβάλλον της εθνικής ομάδας, καθώς είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ως τέταρτη επιλογή πίσω από τους Ντιόγκο Κόστα, Ρουί Σίλβα και Ζοζέ Σα.

Η παρουσία του στην προεπιλογή διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο νέας κλήσης, με την Πορτογαλία να έχει μπροστά της τέσσερις αναμετρήσεις: απέναντι στην Ουαλία στις 24 Σεπτεμβρίου, τη Νορβηγία στις 27 Σεπτεμβρίου, τη Δανία την 1η Οκτωβρίου και ξανά τη Νορβηγία στις 4 Οκτωβρίου.

