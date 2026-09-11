Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκληση είναι μεγάλη, αυτός είναι ο στόχος μας στο Nations League»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε σε αφιέρωμα της UEFA στην Εθνική Ελλάδος κι έθεσε ξεκάθαρο στόχο για το επερχόμενο Nations League.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μερικές δηλώσεις για ένα αφιέρωμα που δημιούργησε η UEFA για την Ελλάδα στο σάιτ της με αφορμή την έναρξη του φετινού Nations League.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο στόχος της ομάδας είναι να παραμείνει στην ελίτ κατηγορίας της διοργάνωσης, παρ' ότι ξέρει ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο λόγω του επιπέδου των αντιπάλων, όμως εκείνος και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100% για να πετύχουν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμπεριληφθήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις και ότι θα αντιπαρατεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Στο ίδιο αφιέρωμα μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης:

«Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης. Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και ελπίζω ότι θα επιτύχουν τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής τους, να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».