H UEFA ανακοίνωσε τις αλλαγές στο φορμάτ του Nations League αλλά και στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης.

Νέα ήθη και έθιμα παρουσίασε η UEFA! Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πως κατά τη συνεδρίαση Εκτελεστικής της Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη, πάρθηκε η απόφαση να γίνουν μεγάλες αλλαγές στη δομή τόσο του Nations League, όσο και σε εκείνη των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης. Οι αλλαγές, που θα τεθούν σε εφαρμογή μετά το Euro του 2028, προβλέπουν τον διαχωρισμό των ομάδων που μετέχουν στο Nations League σε τρεις κατηγορίες αντί τεσσάρων, ενώ στα προκριματικά θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες, η League 1 και η League 2.

Αναλυτικά:

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των τρεχόντων μορφών διοργανώσεων των εθνικών ομάδων ανδρών της UEFA και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, εγκρίθηκε μια νέα δομή που θα εφαρμοστεί μετά το UEFA EURO 2028.

Στη νέα μορφή, το UEFA Nations League θα αλλάξει από τη σεζόν 2028/29, περνώντας από τις τέσσερις κατηγορίες που υπάρχουν σήμερα σε τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων. Κάθε κατηγορία θα αποτελείται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων, οι οποίες θα δίνουν έξι αγώνες απέναντι σε πέντε διαφορετικούς αντιπάλους: Εντός ή εκτός έδρας απέναντι σε ομάδες από διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας και εντός/εκτός έδρας απέναντι στην ομάδα του ίδιου γκρουπ δυναμικότητας. Με τη συμμετοχή 55 ομάδων συνολικά, η League C θα περιλαμβάνει έναν όμιλο με 7 ομάδες, του οποίου το πρόγραμμα θα ξεκινά μία αγωνιστική περίοδο νωρίτερα. Τα προημιτελικά, το Final Four και τα playoffs ανόδου/υποβιβασμού θα παραμείνουν χωρίς αλλαγές.

Τα Ευρωπαϊκά Προκριματικά θα αποκτήσουν επίσης διαβαθμισμένη δομή:

Η League 1 θα αποτελείται από τις 36 ομάδες των Leagues A και B του Nations League.

Η League 2 θα αποτελείται από τις υπόλοιπες 18 (ή 19) ομάδες.

Στη League 1 θα υπάρχουν τρεις όμιλοι των 12 ομάδων, οι οποίες θα κληρώνονται από τρία γκρουπ δυναμικότητας των 12 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες (εντός ή εκτός έδρας) απέναντι σε έξι διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, παρόμοια με το σύστημα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Η League 2 θα διεξάγεται ακριβώς όπως η League C του Nations League, δηλαδή με τρεις ομίλους των 6 ομάδων (ή έναν όμιλο των 7).

Οι διοργανώτριες χώρες, παρότι θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση, θα συμμετέχουν κανονικά στα προκριματικά με στόχο που θα σχετίζεται με τη θέση τους στην επόμενη έκδοση του Nations League.

Οι καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου της League 1 θα προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα καθορίζονται μέσω συστήματος playoffs, το οποίο θα διασφαλίζει δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης και για τις ομάδες της League 2.

Το νέο σύστημα θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες πριν υποβληθεί για τελική έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA τον Σεπτέμβριο. Μετά από εκείνη τη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί αναλυτικά στα ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε: «Οι νέες μορφές θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, θα μειώσουν τα αδιάφορα παιχνίδια και θα προσφέρουν πιο ελκυστικές και δυναμικές διοργανώσεις στους φιλάθλους, διατηρώντας παράλληλα δίκαιες πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις ομάδες χωρίς επιπλέον ημερομηνίες στο διεθνές καλεντάρι. Συνολικά, οι αλλαγές θα αυξήσουν την αξία του ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών της UEFA και ανυπομονούμε για την εφαρμογή των νέων συστημάτων διοργάνωσης».