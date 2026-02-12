Nations League: Οι ημερομηνίες των αγώνων
Δεν id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> θα id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> έχει id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> τόσο id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> εύκολο id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> έργο id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> href="https://www.gazzetta.gr/football/uefa-nations-league/2515544/ethniki-elladas-oi-antipaloi-tis-galanoleykis-sto-nations">Εθνική id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> μας id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> για id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> το id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Nations id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> League id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> και id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> το id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> γκρουπ id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Α2. id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Εκεί id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> όπου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> θα id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> παίξει id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> με id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> τις id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Ολλανδία, id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Γερμανία id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> και id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Σερβία. id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Κατόπιν id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> σχετικής id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> ενημέρωσης id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> της id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> UEFA, id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> το id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> πλήρες id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> πρόγραμμα id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγώνων id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> θα id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> καταρτιστεί id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> μετά id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> την id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> κλήρωση id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> και id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> θα id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> ανακοινωθεί id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> την id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Παρασκευή id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 13/02. id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Ας id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> δούμε id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> όμως id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> τις id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> ημερομηνίες id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> των id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγώνων.
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
1η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 24–26 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Σεπτεμβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
2η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 27–29 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Σεπτεμβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
3η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 30 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Σεπτεμβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> – id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 3 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Οκτωβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
4η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 4–6 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Οκτωβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
5η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 12–14 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Νοεμβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
6η id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> αγωνιστική: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 15–17 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Νοεμβρίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2026
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> id="head-0">Προημιτελικά id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> League id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> A
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
25–30 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Μαρτίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2027
Play id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> - id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> offs id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> League id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> A/B id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> και id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> B/C
25–30 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Μαρτίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2027
Τελική id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> φάση
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
Τελική id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> φάση: id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 9–13 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Ιουνίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2027
Ημιτελικά id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 9-10 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Ιουνίου
Μικρός id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> & id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Μεγάλος id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> τελικός id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 13 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Ιουνίου
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
Play-offs id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> League id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> C/D
23–28 id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> Μαρτίου id="head-4"> id="head-1"> id="head-4"> 2028
id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">
