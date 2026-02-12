Nations League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα έπεσε στο γκρουπ Α2 μαζί με τις Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία. Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων για το Nations League.

Δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο η Εθνική μας για το Nations League και το γκρουπ Α2. Εκεί όπου θα παίξει με τις Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02. Ας δούμε όμως τις ημερομηνίες των αγώνων.

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

 

αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

Προημιτελικά League A

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

25–30 Μαρτίου 2027

Play-offs League A/B και B/C

25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Ημιτελικά 9-10 Ιουνίου

Μικρός & Μεγάλος τελικός 13 Ιουνίου

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

Play-offs League C/D

23–28 Μαρτίου 2028

id="head-4"> id="head-1"> id="head-4">

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
     

