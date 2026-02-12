Η Εθνική Ελλάδας κληρώθηκε στο Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Η Εθνική Ελλάδας θα έχει δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν άλλωστε, στην Α' κατηγορία του Nations League 2026-27. Η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιονάνοβιτς κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.

Την Ολλανδία την αντιμετώπισε η Εθνική πριν λίγα χρόνια, με τον Πογέτ στον πάγκο για τα προκριματικά του Euro στη Γερμανία. Με τη Σερβία δεν έχουμε βρεθεί σε όμιλο, ενώ με τη Γερμανία έχουμε συναντηθεί στον ίδιο όμιλο, τόσο σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και σε προκριματικά Euro.

Την κλήρωση της League A έκανε ο σπουδαίος Πορτογάλος παλαίμαχος άσος της Ρεάλ και της Πόρτο, ο Πέπε. Αναλυτικά οι όμιλοι της Α' κατηγορία του Nations League.

Ημερομηνίες αγώνων, όμιλοι και τρόπος διεξαγωγής – όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το UEFA Nations League 2026/27.

Το UEFA Nations League μπαίνει στην πέμπτη του διοργάνωση.

Η πέμπτη έκδοση του UEFA Nations League θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πώς διαμορφώνεται η διοργάνωση 2026/27;

Σε ποιες κατηγορίες (Leagues) θα αγωνιστούν οι ομάδες στο UEFA Nations League 2026/27;

League A

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

League B

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Σκωτία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισραήλ

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Ελβετία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αυστρία, Ουκρανία

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Σλοβενία, Γεωργία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ρουμανία

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία, Κόσοβο

League C

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Ισλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Καζακστάν

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Φινλανδία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Αρμενία

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Λευκορωσία, Νήσοι Φερόες, Κύπρος, Εσθονία

4ο γκρουπ δυναμικότητας*: Λετονία ή Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο ή Μάλτα, Μολδαβία, Άγιος Μαρίνος

* Η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 45–48 θα επιβεβαιωθεί μετά τα play-off League C/D του Nations League 2024/25 τον Μάρτιο 2026 μεταξύ Λετονίας/Γιβραλτάρ και Λουξεμβούργου/Μάλτας. Στην κλήρωση, οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπηθούν με προσωρινές θέσεις (placeholders).

League D

1ο γκρουπ δυναμικότητας*: Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ ή Λετονία, Μάλτα ή Λουξεμβούργο

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Λιχτενστάιν, Ανδόρα

* Η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 49–52 θα επιβεβαιωθεί μετά τα play-off League C/D τον Μάρτιο 2026. Στην κλήρωση θα χρησιμοποιηθούν προσωρινές θέσεις.

Οι ημερομηνίες του UEFA Nations League 2026/27

Φάση ομίλων

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026*

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

* Η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν είναι κανονική ημέρα της «Εβδομάδας Ποδοσφαίρου», αλλά μπορεί κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί για αγώνες της 3ης αγωνιστικής.

Προημιτελικοί, play-off ανόδου/υποβιβασμού League A/B και League B/C

25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League C/D

23–28 Μαρτίου 2028

Τελική φάση

9–13 Ιουνίου 2027

Τι είναι το UEFA Nations League;

Το UEFA Nations League δημιουργήθηκε για να μειώσει τα αδιάφορα φιλικά παιχνίδια και να προσφέρει στις εθνικές ομάδες ανταγωνιστικούς αγώνες με αντιπάλους παρόμοιας δυναμικότητας.

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αγωνίζονται σε δομή πρωταθλήματος με σύστημα ανόδου και υποβιβασμού. Η σύνθεση των κατηγοριών για την έκδοση 2026/27 θα επιβεβαιωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και διαμορφώνεται βάσει των αποτελεσμάτων της διοργάνωσης 2024/25.

Τι ιδιαίτερο έχει η πέμπτη διοργάνωση το 2026/27;

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν γενικά τέσσερις αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το UEFA Nations League 2026/27 αναμένεται να συνδεθεί με τα προκριματικά του UEFA EURO 2028 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Με βάση τα αποτελέσματά τους στο Nations League, ορισμένες ομάδες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία να συμμετάσχουν στα play-off για την τελική φάση.

Πώς θα λειτουργήσει η νοκ-άουτ φάση;

Μετά τη φάση των ομίλων (ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026), οι καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί και πάλι με τέσσερις ομάδες. Η διοργανώτρια χώρα και οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Θα υπάρξουν επιπλέον play-off ανόδου/υποβιβασμού;

Όπως και στην έκδοση 2024/25, αναμένεται να διεξαχθούν επιπλέον play-off ανόδου και υποβιβασμού τον Μάρτιο 2027.