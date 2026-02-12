Δείτε τους ομίλους στις τέσσερις κατηγορίες του Nations League, καθώς και τι ισχύει για κάθε μία εξ αυτών.

Η κλήρωση του Nations League για τη σεζόν 2026/27 ολοκληρώθηκε, με την Εθνική μας ομάδα αλλά και τα υπόλοιπα μέλη-κράτη της UEFA να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του θεσμού, που θα διεξαχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Φυσικά, ξεχωρίζουν τα μεγάλα ραντεβού της League A, με τις... συναντήσεις των Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου, των Γερμανίας, Ολλανδίας στον όμιλό μας αλλά και των Ισπανίας, Κροατίας, Αγγλίας. Στη δε League C, η Κύπρος κληρώθηκε με Μαυροβούνιο, Αρμενία και τον νικητή του Λετονία-Γιβραλτάρ, ο οποίος θα προκύψει τον προσεχή Μάρτιο.

Αναλυτικά οι όμιλοι

League A

Όμιλος Α1

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

Όμιλος A2

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

Όμιλος A3

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

Όμιλος A4

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

League B

Όμιλος B1

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

Όμιλος Β2

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Ιρλανδία

Όμιλος B3

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Κόσοβο

Όμιλος B4

Πολωνία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Ρουμανία

Σουηδία

League C

Όμιλος C1

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

Όμιλος C2

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

Όμιλος C3

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

Όμιλος C4

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

League D

Όμιλος D1

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρα

Όμιλος D2

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

Τι ισχύει στη League A

Οι δύο πρώτοι πάνε στα προημιτελικά, ο δεύτερος στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (Α/Β) και ο τέταρτος υποβιβάζεται στη League B

Τι ισχύει στη League B

Ο πρώτος ανεβαίνει στη League A, ο δεύτερος πάει στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (Α/Β), ο τρίτος στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (B/C) και ο τέταρτος υποβιβάζεται στη League C

Τι ισχύει στη League C

Ο πρώτος ανεβαίνει στη League B, ο δεύτερος πάει στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (B/C), ο τρίτος παραμένει στην κατηγορία και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι πάνε στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (C/D), με τους δύο χειρότερους να υποβιβάζονται στη League D

Τι ισχύει στη League D

Ο πρώτος ανεβαίνει στη League C, ο δεύτερος πάει στα μπαράζ ανόδου-παραμονής (C/D) και ο τρίτος παραμένει στην κατηγορία