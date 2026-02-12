Ημέρα κλήρωσης για την Εθνική Ελλάδος που θα μάθει τους αντιπάλους στη League A του Nations League στις Βρυξέλλες (19:00).

Μετά από συνεχόμενες ανόδους, η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει σε ρυθμούς Nations League όπου θα βρεθεί για πρώτη φορά στο League A και το βράδυ της Πέμπτης (19:00) θα μάθει τους αντιπάλους της σε όμιλο των τεσσάρων.

Από την κλήρωση να προκύψει ένας αντίπαλος από κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός της Εθνικής, το οποίο είναι το 4ο και αποφεύγει ομάδες όπως η Ουαλία, η Τσεχία και η Τουρκία.

Από εκεί και πέρα στο πρώτο γκρουπ είναι η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Στο δεύτερο γκρουπ οι Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία και το τρίτο θα έχει τις Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.

Από την πλευρά της ΕΠΟ, στις Βρυξέλλες θα βρεθεί τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης όσο και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη. Παράλληλα θα βρεθεί ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι τεχνικοί διευθυντές, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.