Το όνειρο του Μουντιάλ... έσβησε για την Εθνική Ελλάδος και πλέον άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο Nations League της σεζόν 2026/27. Οι πιθανοί αντίπαλοι, η κλήρωση και το EURO 2028.

Η ήττα από τη Δανία (3-1) σε συνδυασμό με την νίκη της Σκωτίας κόντρα στη Λευκορωσία, ήταν η... ταφόπλακα στα όνειρα της Εθνικής Ελλάδος για το Μουντιάλ του 2026 καθώς, μαθηματικά, δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε την 1η αλλά ούτε τη 2η θέση του ομίλου των προκριματικών.

Έτσι, από βαθμολογική άποψη, τα δύο τελευταία ματς με Λευκορωσία και Σκωτία έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Ελλάδα να στρέφει το ενδιαφέρον της και στο Nations League.

Η χώρα μας βρίσκεται στο Group A όπου ανέβηκε τον περασμένο Μάρτιο και ήδη γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους της. Συγκεκριμένα, η κλήρωση χωρίζεται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και η Ελλάδα βρίσκεται στο 4ο.

Έτσι, δεν μπορεί να κληρωθεί με Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία. Αντιθέτως όμως, ίσως πέσει πάνω σε μία εκ των Ισπανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Γαλλίας από το 1ο, μία εκ των Ιταλίας, Ολλανδίας, Δανίας και Κροατίας από το 2ο και μία εκ των Σερβίας, Βελγίου, Αγγλίας και Νορβηγίας από το 3ο.

Οι πρώτοι από τα τέσσερα γκρουπ στο τέλος του πρωταθλήματος, περνούν στην τελική φάση, τύπου Final-4 με ημιτελικά και τελικό. Παράλληλα υπάρχει και η «δεύτερη ευκαιρία» ενόψει του EURO 2028 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας...

Group A : Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία

Η ημερομηνία της κλήρωσης δεν έχει γίνει γνωστή αλλά έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026 και οι αγωνιστικές θα είναι ως εξής: