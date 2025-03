Κιλιάν Μπαπέ και πάλι στην εθνική Γαλλίας, αφού ο σταρ της Ρεάλ συμπεριλήφθηκε ξανά στην αποστολή των Μπλε μετά από δύο διαδοχικά «παράθυρα» από τα οποία βρέθηκε εκτός.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είχε προκαλέσει... ντόρο στις δύο τελευταίες διακοπές των εθνικών ομάδων, κατά τις οποίες έμεινε εκτός αποστολής της Γαλλίας, με τις φήμες να τον θέλουν να βάζει σε προτεραιότητα τη Ρεάλ Μαδρίτης σε σχέση με τη χώρα του. Όμως τα πράγματα πια επιστρέφουν στην κανονικότητά τους.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της χώρας, ο Μπαπέ συμπεριλήφθηκε κανονικά στις κλήσεις του Ντιντιέ Ντεσάν και θα δώσει το «παρών» στα προημιτελικά του Nations League κόντρα στην Κροατία (20 & 23/03). Έτσι θα επιστρέψει στην εθνική του ομάδα, με την οποία μετρά 48 γκολ σε 86 εμφανίσεις, για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο.

📋 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐬 𝐢𝐧 and Desiré Doué earns his first call-up! ⭐️⭐️



See you on Monday at Clairefontaine to prepare for the Nations League quarter-final double clash against Croatia 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/6PM6WW4orz