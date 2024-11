Φαν Ντάικ: «Είναι τρομακτικό να βλέπεις κάποιον να τρέμει στο έδαφος»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αναφέρθηκε στο συγκλονιστικό περιστατικό στον αγώνα Ολλανδίας-Ουγγαρίας και τόνισε την δύναμη που έδειξαν οι Ούγγροι παίκτες.

Αναστάτωση προκάλεσε η κατάρρευση του 36χρονου Άνταμ Σάλαϊ κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολλανδίας-Ουγγαρίας για το Nations League. Το παιχνίδι διεκόπη για 13 λεπτά, καθώς ο άλλοτε παίκτης και νυν βοηθός προπονητή της Ουγγαρίας κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός της Ολλανδίας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ περέγραψε το συγκλονιστικό περιστατικό και να εξέφρασε τον σεβασμό του για τη στάση των Ούγγρων.

«Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις κάποιον να καταρρέει και να τρέμει. Ευτυχώς, σύντομα έγινε σαφές ότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε», δήλωσε ο 33χρονος αμυντικός στον τηλεοπτικό σταθμό «ΝOS».

Ο αρχηγός της Ουγγαρίας, Ντομινίκ Σομποσλάι και συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ αποκάλυψε πως ο Σάλαϊ είχε παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν. Ωστόσο παρά το σοκ, οι Ούγγροι παίκτες αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα, με τον Φαν Ντάικ να δηλώνει: «Αυτό δείχνει μεγάλη δύναμη. Τους σέβομαι απόλυτα».

Η Ολλανδία επικράτησε 4-0 της Ουγγαρίας , «σφραγίζοντας» την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League.

