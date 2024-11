Ο Άνταμ Σάλαϊ έστειλε το δικό του μήνυμα από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια της υγείας του, ενώ νωρίτερα η ομοσπονδία της Ουγγαρίας είχε διαβεβαιώσει ότι ο βοηθός προπονητή βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση.

Το γήπεδο πάγωσε όσο βρισκόταν σε εξέλιξη το Ολλανδία-Ουγγαρία, καθώς ο άλλοτε παίκτης και βοηθός προπονητή των Ούγγρων κατέρρευσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο Άνταμ Σάλαϊ, που ανέκτησε τις αισθήσεις του άμεσα, έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, όπως έκανε γνωστό η ομοσπονδία της χώρας του.

«Ο Άνταμ Σάλαϊ αισθάνθηκε αδιαθεσία στα πρώτα λεπτά του αγώνα Ολλανδία - Ουγγαρία, ωστόσο η κατάστασή του είναι σταθερή και έχει τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ για εξετάσεις», ανέφερε η σχετική ενημέρωση.

Στη συνέχεια ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την στήριξή του, επιβεβαιώνοντας το ότι είναι σε καλή κατάσταση και η νοσηλεία του εξελίσσεται ομαλά. Ο 36χρονος αγωνιζόταν για την εθνική από το 2009 μέχρι το 2022 και μέσα στο διάστημα αυτό είχε σκοράρει 26 γκολ σε 86 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον περασμένο Ιούλιο, μετά από μία γεμάτη καριέρα σε επίπεδο συλλόγων και έκτοτε έχει αναλάβει νέο ρόλο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Το περιστατικό αναστάτωσε σε μεγάλο βαθμό την εθνική Ουγγαρίας, με τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ να ξεσπά σε λυγμούς μέχρι να διαπιστωθεί ότι ο Σάλαϊ είναι ζωντανός και να μεταφερθεί εκτός γηπέδου.

