Σε ολιγόλεπτη διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολλανδία και Ουγγαρία για το Nations League λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Σοκ στο Ολλανδία - Ουγγαρία και ολιγόλεπτη διακοπή! Τη στιγμή που ο μεταξύ τους αγώνας για το Nations League διένυε το 7ο λεπτό, ο ρέφερι διέκοψε τη ροή της αναμέτρησης αστραπιαία λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Όπως τονίζουν η «Marca» και το «Chringuito», ένα μέλος του τεχνικού τιμ της Ουγγαρίας κατέρρευσε από σπασμούς την ώρα του αγώνα, με τα ιατρικά επιτελεία να σπεύδουν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με χαρακτηριστική εικόνα τα δάκρυα του Σομποσλάι που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, σε ένα γήπεδο που είχε «παγώσει» από το άγχος.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες το άτυχο μέλος πρόκειται για τον 36χρονο πρώην ποδοσφαιριστή της Ουγγαρίας, Άνταμ Σάλαϊ, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

The full scene and the full incident.. The moment the Hungary vs. Netherlands match was stopped due to a member of the Hungarian national team's technical staff sustaining a serious injury on the bench. pic.twitter.com/KrO2qPGn5V