Ο Λι Κάρσλεϊ δεν θα συμπεριλάβει τον Χάρι Κέιν στην αρχική του ενδεκάδα για το ματς του Nations League με την Ελλάδα (14/11,21:45), επιλέγοντας τον Όλι Γουότκινς αντί του 31χρονου Άγγλου.

Ο Λι Κάρσλεϊ αποφάσισε να ξεκινήσει πολύ διαφορετικά στο κρίσιμο παιχνίδι με την Ελλάδα για το Nations League (14/11,21:45), επιλέγοντας να αφήσει στον πάγκο τον Χάρι Κέιν, τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο ο υπηρεσιακός των Τριών Λιονταριών θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Όλι Γουότκινς να παίξει στην κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας τον 31χρονο εκτός της αρχικής του ενδεκάδας.

Ο Κέιν, που είναι και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής του ομάδας, είναι από τους ελάχιστους βασικούς παίκτες της που ακολούθησαν την αποστολή στην Αθήνα, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Άγγλων ταλανίζεται από τραυματισμούς.

Ο ίδιος είπε ότι η ομάδα αυτή είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην καριέρα του και η φανέλα με το εθνόσημο η πιο σημαντική που έχει φορέσει ποτέ, αφήνοντας αιχμές για συμπαίκτες του που δε συμμετείχαν σε αυτήν την διακοπή.

BREAKING: Lee Carsley is considering starting England’s crucial Nations League match against Greece tonight with captain Harry Kane on the bench 🚨 pic.twitter.com/nT0jDCr0X2