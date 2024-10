Κάρσλεϊ: «Ο Κέιν δεν θα ξεκινήσει, θα δούμε την κατάσταση του Γκρίλις και ελπίζουμε σε μία καλή επιθετική παρουσία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Λι Κάρσλεϊ, καθώς και ο Τζον Στόουνς εκπροσώπησαν την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου που έγινε στο γήπεδο της Τότεναμ πριν τον αγώνα με την Ελλάδα.

Ο τεχνικός της Αγγλίας, Λι Κάρσλεϊ, ρωτήθηκε για αρκετά θέματα πριν τον αγώνα με την Ελλάδα, όπως και για την κατάσταση των Κέιν και Γκρίλις. Ο Λι Κάρσλεϊ τόνισε μεταξύ άλλων πώς «ο Χάρι (Κέιν) αναρρώνει από έναν τραυματισμό. Από ένα μικρό χτύπημα. Δεν είναι κάτι που θα ρισκάρουμε. Κάναμε μία πολύ καλή συζήτηση με τον Τζον (Στόουνς) και του ζήτησα να είναι αρχηγός με την ομάδα. Είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα που το αξίζει. Θα δούμε μετά την κατάσταση του Γκρίλις. Είχε ένα χτύπημα που το αποκόμισε χθες. Δεν θα ρισκάρουμε με κανέναν από τους παίκτες».

John Stones and Lee Carsley are live from @SpursOfficial’s training ground to look ahead to tomorrow’s game against Greece 🎙️ https://t.co/squCsFrQlw