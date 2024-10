Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του Ντιντιέ Ντεσάν για το Nations League παρά το ότι αγωνίστηκε κόντρα στη Λιλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο του Champions League.

Η «Equipe» αποκάλυψε ότι από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας για το Nations League, θα υπάρχει μία ηχηρή... απουσία που δεν είναι άλλη από τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο 25χρονος αρχηγός των Μπλε δεν θα είναι ένας από τους 23 παίκτες που θα πάρει μαζί του ο Ντιντιέ Ντεσάν για τα ερχόμενα ματς της διοργάνωσης, καθώς θα πρέπει να μείνει στη Μαδρίτη και να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Ο Γάλλος σταρ των Μαδριλένων έπαιξε κανονικά στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης το Champions League απέναντι στη Λιλ, όμως το ότι επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Ο ίδιος τραυματίστηκε στο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και είναι απαραίτητο να συνεχίσει τη θεραπεία του κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας, κατόπιν συνεννόησης με τη Βασίλισσα, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του διεθνούς επιθετικού κόντρα στο Ισραήλ, στις 11 Οκτωβρίου και απέναντι στο Βέλγιο, στις 14 του ίδιου μήνα.

