Η Εθνική Ελλάδας με το εκπληκτικό 4x4 που έκανε στην έναρξη της θητείας του Γκουστάβο Πογιέτ, σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ανόδους στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στην 48η θέση!

Η «γαλανόλευκη» είναι ανάμεσα στους biggest climbers που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το πρωί της Πέμπτης.

Από το 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας και τη νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στο Κόσοβο, ήρθε το 3-0 απέναντι στην Κύπρο και μια δεύτερη επικράτηση επί του Κοσόβου στον Βόλο με το τελικό 2-0 χάρη στα τέρματα των Γιακουμάκη και Μάνταλου.

Η Εθνική μας πήρε εξαιρετικά και διαδοχικά θετικά αποτελέσματα στο Nations League και αυτό τον οδήγησε στο +7 στις θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, φτάνοντας στην 48η.

Ίδιο αριθμό θέσεων ανέβηκε και η Μαλαισία φτάνοντας στο 147, στο +10 ήταν η Κούβα (167η) και στο +11 το Καζακστάν (114ο).

Όσον αφορά στην πρώτη 10άδα, εκεί μπήκε η Δανία, οι Ολλανδοί ανέβηκαν δυο θέσεις, ενώ, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια βρίσκονται Βραζιλία (1η) και Αργεντινή (3η) στην πρώτη τριάδα!

South American vibes at the top of the #FIFARanking 🇧🇷🇦🇷



Brazil and Argentina both in the top three for the first time in almost five years! pic.twitter.com/N7BlxODTMi