Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε γι' ακόμα ένα ματς με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας και αμέσως μετά έστειλε σαφές μήνυμα στους οπαδούς της Σίτι να περιμένουν την ανακοίνωση για τη μεταγραφή του.

Το «βαρύ πυροβολικό» των «πολιτών» και του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του βρήκε ξανά δίχτυα παίζοντας με το εθνόσημο στο στήθος. Απέναντι στην Σουηδία, ήταν εκείνος που πρόσφερε απλόχερα τη νίκη στους Νορβηγούς διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και έτσι έφτασε να έχει σκοράρει σε 7 διαδοχικά ματς με την εθνική ομάδα, πετυχαίνοντας 11 τέρματα σε αυτό το διάστημα.

Λίγο μετά τα γκολ του και τη νίκη στο Nations League, από τ' αποδυτήρια, έφτιαξε ένα βίντεο και το ανάρτησε στα social media, δείχνοντας προς τους οπαδούς της Σίτι πως σύντομα θα έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα.

Η συμφωνία έχει γνωστοποιηθεί ανάμεσα στους «πολίτες» και την Ντόρτμουντ και το προσεχές διάστημα ο Χάαλαντ θα βάλει τη γαλάζια φανέλα και θα ποζάρει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

▪️ Two goals today ▪️ Scored in seven straight games for Norway ▪️ 11 goals in that span Erling Haaland 🤖 pic.twitter.com/JaLNJLxqvo

Erling Haaland, Man City mood after scoring with Norway… all contracts are signed since two weeks, it’s just matter of time for the final club announcement ⭐️🔵 #MCFC



Here @ErlingHaaland’s story 🎥⤵️pic.twitter.com/8aW4OTUptB