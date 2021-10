Ισπανία - Γαλλία: Γιατί το γκολ του Μπαπέ δεν ήταν οφσάιντ και μέτρησε κανονικά (vid)

Μεγάλος ντόρος προκλήθηκε για το αν τελικά το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στον τελικό κόντρα στην εθνική Ισπανίας, έπρεπε να μετρήσει ή όχι.

Η Γαλλία μετά από μια μεγάλη κόντρα με την Ισπανία πανηγύρισε την κατάκτηση του Nations League, επικρατώντας με 2-1. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ήρθε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Τέο Ερναντές έκανε την κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας των Ισπανών, ο Γάλλος επιθετικός της Παρί, έγινε κάτοχος της μπάλας και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ουνάι Σιμόν πετυχαίνοντας το 2-1.

Μετά την επίτευξη του τέρματος οι Γάλλοι ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, τη στιγμή που οι Ισπανοί διαμαρτύρονταν στον διαιτητή για οφσάιντ στη φάση.

Interesting application of offside in the #UEFANationsFinal for Kylian Mbappe's winner.



It's a decision which is correct in law to allow the goal, but one which many will feel should be disallowed in the spirit of the game.



Mbappe is clearly offside when the pass is played. pic.twitter.com/OWC7lUK0OT