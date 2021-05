Κυρίαρχος της Τουρκίας η Μπεσίκτας μετά το πρωτάθλημα, κατέκτησε και το Κύπελλο (vids)

Μαγική η φετινή χρονιά στην Τουρκία για την Μπεσίκτας. Οι «μαύροι αετοί» μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μόλις για ένα γκολ στην διαφορά τερμάτων, έκαναν δικό τους και το Κύπελλο παίρνοντας το νταμπλ και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο αυτή την περίοδο. Η ομάδα του Σεργκέν Γιαλτσίν δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Αντάλιασπορ επικρατώντας με 2-0.

Και τα δύο τέρματα για τους θριαμβευτές μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι μπήκαν εξαιρετικά δυνατά και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 3' με τον Σόουζα, ενώ έκαναν το 2-0 στο 30' με τον Βαλεντίν. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο κράτησαν με σχετική άνεση το προβάδισμα κατακτώντας το νταμπλ στη Τουρκία.

Αυτό ήταν το δέκατο Κύπελλο για την Μπεσίκτας, με το τελευταίο να το είχε κερδίσει δέκα χρόνια πριν και συγκεκριμένα την περίοδο 2010-2011.

My team BEȘİKTAȘ won the Turkey cup after Turkey Super League title today .. And I am incredibly happy .. pic.twitter.com/Mriw9REP1M

— Günaydın Dirmilli (@n_dirmilli) May 18, 2021