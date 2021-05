Πρωταθλήτρια η Μπεσίκτας για ένα γκολ διαφορά!

Το φινάλε του τουρκικού πρωταθλήματος, ήταν όπως και οι τελευταίες αγωνιστικές του. Συναρπαστικό, με εναλλαγές, με σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Μπεσίκτας κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα Τουρκίας μετά από τέσσερα χρόνο υπερτερώντας στην ισοβαθμία (για το ένα γκολ της διαφοράς τερμάτων) της Γαλατασαράι, η οποία βγήκε στα προκριματικά του Champions League.

Κι όμως μέχρι να βρεθεί ο Ρασίντ Γκεζάλ να λυτρώσει τους «Μαύρους Αετούς» στη Σμύρνη κόντρα στην Γκεζτέπε με εκτέλεση πέναλτι στο 69', το πρωτάθλημα πήγαινε στη Γαλατά, η οποία είχε κάνει ήδη την ανατροπή επί της Μαλάτια (3-1). Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Πέλκα, η οποία ουσιαστικά είχε μείνει εκτός μάχης από την προτελευταία αγωνιστική, έφυγε με τη νίκη από Καισάρεια από την Καϊσερίσπορ του Δημήτρη Κολοβέτσιου, η οποία προηγήθηκε με γκολ του πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Πέντρο Ενρίκε. Το 1-1 διαμόρφωσε ο Ενέρ Βαλένσια στο 90+1' με πέναλτι και τη νίκη χάρισε ο Αζίζ στο 90+9'.

Στα προκριματικά του Europa Conference League, όπως και η Τράμπζονσπορ του Τάσου Μπακασέτα (είχε ασίστ και στα δύο γκολ).

Beşiktaş win the Süper Lig on goal difference by pic.twitter.com/ekfCS0LcJ6

