Τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6) ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία του με τον Ζήση Βρύζα, για τη θέση του Αθλητικού διευθυντή.

Νέος Αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ θα είναι σύντομα και με τη βούλα ο Ζήσης Βρύζας, καθώς οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία δυο ετών.

Η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6) την καταρχήν συμφωνία της με τον άλλοτε άσο των γηπέδων και πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 με την Εθνική Ελλάδος, η οποία θα πάρει επίσημη μορφή τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον κ. Ζήση Βρύζα για ανάληψη της θέσης του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι διετούς διάρκειας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Ο κ. Βρύζας πέραν της πλούσιας καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικής διοίκησης, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες θέσεις ευθύνης στον ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων αυτές του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της ΠΑΕ. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη στελέχωση ποδοσφαιρικών οργανισμών και τη διαχείριση ομάδων υψηλών απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με την ολοκλήρωση της συμφωνίας».