Ισόπαλο (1-1) και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Απόλλων Λεμεσού υπό τη σκιά των απειλών του Ιράν για πυραυλική επίθεση στην Κύπρο.

Παρά τις ανοιχτές απειλές που εξαπέλυσαν πριν από μερικές ώρες οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν περί κλιμάκωσης των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε κανονικά στη Μεγαλόνησο.

Υπό τη σκιά των απειλών του Ιράν αλλά και της έκρηξης που που προκλήθηκε από Drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ομόνοια και Απόλλων Λεμεσού διεξήχθη κανονικά, με τις δυο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1.

Η ομάδα της Λεμεσού είχε προηγηθεί στο σκορ στο 37΄με γκολ του Ροντρίγκες, όμως τρία λεπτά αργότερα η Ομόνοια απάντησε με σκόρερ τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, Τάνκοβιτς. Το δεύτερο μέρος κινήθηκε στην ισορροπία, με την Ομόνοια να διατηρείται πρώτη με ασφαλή απόσταση από τον Απόλλωνα που απέτυχε να ψαλιδίσει τη διαφορά των έξι βαθμών από τη δεύτερη θέση.