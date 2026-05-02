Πρωταθλήτρια Κύπρου για 22η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από μία πενταετία στέφθηκε η Ομόνοια.

Ο τίτλος του πρωταθλητή στην Κύπρο βάφτηκε στα πράσινα και τα λευκά, καθώς η Ομόνοια επικράτησε 3-0 του Άρη Λεμεσού και εξασφάλισε το τρόπαιο τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs! Το σφύριγμα της λήξης στο ΓΣΠ βρήκε χιλιάδες οπαδούς του συλλόγου να πανηγυρίζουν έξαλλα, με την Ομόνοια να επιστρέφει στην κορυφή.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ βρέθηκε μετά τη νίκη της στο +16 από την ΑΕΚ Λάρνακας και σφράγισε την κούπα, που τη στέλνει και στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League της επόμενης σεζόν. Για την Ομόνοια, ο τίτλος αυτός είναι ο 22ος στην ιστορία της και πρώτος μετά από μία πενταετία, με τον ΑΠΟΕΛ να είναι ο μόνος κυπριακός σύλλογος με περισσότερα πρωταθλήματα, καθώς έχει 29.