Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα στην Κύπρο βρέθηκε η Ομόνοια! Έφυγε άλλωστε μεγάλο διπλό με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας και ανέβασε τη διαφορά στο +10 από τη δεύτερη θέση, πετά αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους αναδείχθηκε ο Εμαέ που πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του στο 32΄και το 66΄.

Εξαιτίας αυτή της ήττας η ΑΕΚ Λάρνακας υποχώρησε στην 3η θέση, μιας και νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού επικράτησε με τη σειρά του με 3-2 επί του ΑΠΟΕΛ κι ανέβηκε δεύτερος. Με δυο γκολ του Μαρκές κι ένα ακόμα του Κβίντα πήραν τη μεγάλη νίκη, παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων που είχαν ισοφαρίσει σε δυο περιπτώσεις με γκολ των Πουρσαϊτίδη και Λαΐφη. Στο 1-1 του ΑΠΟΕΛ μάλιστα την ασίστ μοίρασε ο άλλοτε αμυντικός του ΠΑΟΚ, Κώστας Σταφυλίδη.

Την ίδια ώρα ισόπαλο έληξε το ματς 1-1 έληξε το ματς ανάμεσα σε Άρη Λεμεσού και Πάφου. Ένα αποτέλεσμα που κράτησε τους γηπεδούχους στο -8 από την πρώτη τετράδα στα play-offs και την νυν πρωταθλήτρια στην 4η θέση που οδηγεί στην ευρωπαϊκή έξοδο.