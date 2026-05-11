Ξέφρενα πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια ο Χατζηγιοβάνης και έκλεψε την παράσταση!

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης γιόρτασε το πρωτάθλημα της Ομόνοιας και έκλεψε την παράσταση στη φίεστα! Μετά τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (1-1) η Ομόνοια έστησε το δικό της πάρτυ για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του.

Η διοίκηση των Πρασίνων είχε ετοιμάσει ένα πλούσιο σκηνικό με drones, light show για τον εορτασμό του πρωταθλήματος. Την παράσταση βέβαια έκλεψε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και τα... καπνογόνα που άναψε. Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας διεθνής που μετακόμισε στην Κύπρο το περασμένο καλοκαίρι, εμφανίστηκε με καπνογόνο στα χέρια, γιορτάζοντας έτσι ξέφρανα τον τίτλο της ομάδας του. Όπως ήταν φυσικό γνώρισε την αποθέωση.

Με την φανέλα της Ομόνοιας ο 28χρονος εξτρέμ μετρά 37 εμφανίσεις, έχοντας βρει το δρόμο για τα δίχτυα τέσσερις φορές και έχει μοιράσει ισάριθμες ασίστ.