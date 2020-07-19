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ΠΑΣ Γιάννινα: Επίσημη η αποχώρηση των πέντε

ΠΑΣ Γιάννινα: Επίσημη η αποχώρηση των πέντε

ΠΑΣ Γιάννινα: Επίσημη η αποχώρηση των πέντε

Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τους  Σκόνδρα, Μπουκουβάλα, Αποστολόπουλου, Περιστερίδη και Σεργκελασβίλι 

Επίσημα έπεσαν σήμερα (19/7) οι τίτλοι τέλους της παρουσίας των Σκόνδρα, Μπουκουβάλα, Αποστολόπουλου, Περιστερίδη και Σεργκελασβίλι στον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ανακοίνωσε την αποχώρησή τους. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές, Σκόνδρα Απόστολο, Μπουκουβάλα Μιχαήλ, Αποστολόπουλο Αλέξανδρο, Περιστερίδη Κωνσταντίνο και Shergelashvili Lasha.
 
Ευχαριστούμε τους ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους στην ομάδα, τις στιγμές που ζήσαμε στους αγωνιστικούς χώρους και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους, πάντα με υγεία.

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