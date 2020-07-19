ΠΑΣ Γιάννινα: Επίσημη η αποχώρηση των πέντε
Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τους Σκόνδρα, Μπουκουβάλα, Αποστολόπουλου, Περιστερίδη και Σεργκελασβίλι
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Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τους Σκόνδρα, Μπουκουβάλα, Αποστολόπουλου, Περιστερίδη και Σεργκελασβίλι