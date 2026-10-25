Γ' Εθνική: Το 5/5 για Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα, πρώτο «τρίποντο» για τον ΠΑΣ Γιάννινα

Όλα τα αποτελέσματα στους ομίλους της Γ' Εθνικής για την 5η αγωνιστική.

Η 5η αγωνιστική έλαβε χώρα στους ομίλους της Γ' Εθνικής με εξαίρεση τον πρώτο, όπου διεξήχθη η 3η αγωνιστική.

Στον πρώτο όμιλο Ξάνθη και Καβάλα στραβοπάτησαν με τους Ακρίτες να μένουν στο ισόπαλο 1-1 με τη Θράκη και τους Αργοναύτες να γνωρίζουν την ήττα με 0-1 από τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Τα αποτελέσματα αυτά εκμεταλλεύτηκε η Δόξα Δράμας που συνέχισε νικηφόρα επικρατώντας με 3-2 της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου.

Στον τρίτο όμιλο την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν σημείωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 2-1 του Αλέξανδρου Φλώρινας, ενώ η Βέροια πέρασε με 2-1 από τη Νάουσα. Με νίκη μετρώντας το απόλυτο ως τώρα συνέχισε ο Παναιγιάλειος στον έκτο όμιλο περνώντας με 4-1 από τη Λευκίμμη, ενώ ευρεία νίκη πέτυχε και η Παναχαϊκή με 5-0 επί του Ατρόμητου Πατρών.

Στον όγδοο όμιλο Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα έκαναν το 5/5. Το Αιγάλεω πέρασε με 0-1 από την έδρα του ΠΑΟ Ρουφ και η Δόξα επικράτησε με 2-0 εντός έδρας της Αμφιάλης, με τον Απόλλωνα Σμύρνης να κυνηγάει τις δύο παραπάνω ομάδες στην κορυφή επικρατώντας με 3-2 του Εθνικού.

Γ’ Εθνική – 5η αγωνιστική

1ος όμιλος – 3η αγωνιστική

Αετός Ορφανίου-Άρδας Καστανέων 4-0

Δόξα Δράμας-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 3-2

ΑΕ Θράκης-ΑΟ Ξάνθη 1-1

Καβάλα-Ορφέας Ελευθερούπολης 0-1

Απόλλων Παραλιμνίου-ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 1-0

2ος όμιλος

Ηρακλής Θερμαϊκού-Κιλκισιακός 0-0

Φοίνικας Πολίχνης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-1

Πανεδεσσαϊκός-Αστέρας Αγίου Νικολάου 0-2

ΜΠΑΜ FC-Μακεδονικός 2-2

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-ΑΕ Πολυκάστρου 1-0

Ρεπό: Ακρίτες Συκεών

3ος όμιλος

ΦΑΣ Νάουσα-Βέροια 1-2

Θύελλα Κατσικάς-Καστοριά 1-1

ΑΣ Βατολάκκου-Δόξα Μοσχολουρίου 0-0

ΠΑΣ Γιάννινα-Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 2-1

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Σιάτιστας 2-3

Ρεπό: Εορδαϊκός

4ος όμιλος

ΑΟ Ανθούπολη-Ρήγας Φεραίος 2-0

Πιερικός-ΑΕ Καρίτσας 1-1

Ηρακλής Λάρισας-ΠΟ Ελασσόνας 1-1

ΑΟ Τρίκαλα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0

Σαρακηνός-Ερμής Εξοχής 1-1

Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

5ος όμιλος

Φωκικός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΠΑΣ Λαμία 1-2

ΑΟ Καρύστου-ΑΠΣ Κηφισσός 3-0

Νέα Αρτάκη-Ταμυναϊκός 1-0

ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης-ΑΟ Θήβα 1-2

Ρεπό: Αστέρας Σταυρού

6ος όμιλος

ΑΕ Λευκίμμης-Παναιγιάλειος 1-4

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Πλαταριάς 3-1

Παναγρινιακός-ΟΦ Αγίου Ματθαίου 1-1

Παναχαϊκή-Ατρόμητος Πατρών 5-0

Παλληξουριακός-Τηλυκράτης Λευκάδας 3-1

Άρης Φιλιατών-ΑΟ Λεβάντε 3-0

7ος όμιλος

Πανθυρεατικός-Πανθουριακός 2-1

Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1

Αστέρας Βλαχιώτη-Αστέρας Αμαλιάδας 1-1

Παναργειακός-Ερμής Κιβερίου 0-0

Τέλος Άγρας-ΠΑΣ Κόρινθος 3-0

ΑΟ Λουτρακίου-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 2-1

8ος όμιλος

Απόλλων Καλυθιών-ΑΕΡ Αφάντου 0-1

ΠΑΟ Ρουφ-Αιγάλεω 0-1

Προοδευτική-Διαγόρας 0-1

Δόξα Βύρωνα-Αμφιάλη 2-0

Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 3-2

Ιάλυσος-Ιωνικός 1-0

9ος όμιλος

ΑΕ Μυκόνου-Σαρωνικός Αναβύσσου 3-0

Παναξιακός-Ηλιούπολη 3-3

Αστέρας Βάρης-Εθνικός Αστέρας 1-0

Αχαρναϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-4

Νέα Ιωνία-Ηλυσιακός 1-0

Ρεπό: Αστέρας Μαγούλας

10ος όμιλος

Χανιά-Πλατανιάς 1-1

ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Τυμπακίου 0-1

Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός 3-0

Άγιος Νικόλαος-Χερσόνησος 3-0

Ατσαλένιος-Επισκοπή 2-0

Εργοτέλης-Γιούχτας 1-1