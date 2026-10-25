Γ' Εθνική: Το 5/5 για Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα, πρώτο «τρίποντο» για τον ΠΑΣ Γιάννινα
Η 5η αγωνιστική έλαβε χώρα στους ομίλους της Γ' Εθνικής με εξαίρεση τον πρώτο, όπου διεξήχθη η 3η αγωνιστική.
Στον πρώτο όμιλο Ξάνθη και Καβάλα στραβοπάτησαν με τους Ακρίτες να μένουν στο ισόπαλο 1-1 με τη Θράκη και τους Αργοναύτες να γνωρίζουν την ήττα με 0-1 από τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Τα αποτελέσματα αυτά εκμεταλλεύτηκε η Δόξα Δράμας που συνέχισε νικηφόρα επικρατώντας με 3-2 της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου.
Στον τρίτο όμιλο την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν σημείωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 2-1 του Αλέξανδρου Φλώρινας, ενώ η Βέροια πέρασε με 2-1 από τη Νάουσα. Με νίκη μετρώντας το απόλυτο ως τώρα συνέχισε ο Παναιγιάλειος στον έκτο όμιλο περνώντας με 4-1 από τη Λευκίμμη, ενώ ευρεία νίκη πέτυχε και η Παναχαϊκή με 5-0 επί του Ατρόμητου Πατρών.
Στον όγδοο όμιλο Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα έκαναν το 5/5. Το Αιγάλεω πέρασε με 0-1 από την έδρα του ΠΑΟ Ρουφ και η Δόξα επικράτησε με 2-0 εντός έδρας της Αμφιάλης, με τον Απόλλωνα Σμύρνης να κυνηγάει τις δύο παραπάνω ομάδες στην κορυφή επικρατώντας με 3-2 του Εθνικού.
Γ’ Εθνική – 5η αγωνιστική
1ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Αετός Ορφανίου-Άρδας Καστανέων 4-0
Δόξα Δράμας-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 3-2
ΑΕ Θράκης-ΑΟ Ξάνθη 1-1
Καβάλα-Ορφέας Ελευθερούπολης 0-1
Απόλλων Παραλιμνίου-ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 1-0
2ος όμιλος
Ηρακλής Θερμαϊκού-Κιλκισιακός 0-0
Φοίνικας Πολίχνης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-1
Πανεδεσσαϊκός-Αστέρας Αγίου Νικολάου 0-2
ΜΠΑΜ FC-Μακεδονικός 2-2
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-ΑΕ Πολυκάστρου 1-0
Ρεπό: Ακρίτες Συκεών
3ος όμιλος
ΦΑΣ Νάουσα-Βέροια 1-2
Θύελλα Κατσικάς-Καστοριά 1-1
ΑΣ Βατολάκκου-Δόξα Μοσχολουρίου 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα-Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 2-1
Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Σιάτιστας 2-3
Ρεπό: Εορδαϊκός
4ος όμιλος
ΑΟ Ανθούπολη-Ρήγας Φεραίος 2-0
Πιερικός-ΑΕ Καρίτσας 1-1
Ηρακλής Λάρισας-ΠΟ Ελασσόνας 1-1
ΑΟ Τρίκαλα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0
Σαρακηνός-Ερμής Εξοχής 1-1
Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
5ος όμιλος
Φωκικός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΠΑΣ Λαμία 1-2
ΑΟ Καρύστου-ΑΠΣ Κηφισσός 3-0
Νέα Αρτάκη-Ταμυναϊκός 1-0
ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης-ΑΟ Θήβα 1-2
Ρεπό: Αστέρας Σταυρού
6ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης-Παναιγιάλειος 1-4
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Πλαταριάς 3-1
Παναγρινιακός-ΟΦ Αγίου Ματθαίου 1-1
Παναχαϊκή-Ατρόμητος Πατρών 5-0
Παλληξουριακός-Τηλυκράτης Λευκάδας 3-1
Άρης Φιλιατών-ΑΟ Λεβάντε 3-0
7ος όμιλος
Πανθυρεατικός-Πανθουριακός 2-1
Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1
Αστέρας Βλαχιώτη-Αστέρας Αμαλιάδας 1-1
Παναργειακός-Ερμής Κιβερίου 0-0
Τέλος Άγρας-ΠΑΣ Κόρινθος 3-0
ΑΟ Λουτρακίου-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 2-1
8ος όμιλος
Απόλλων Καλυθιών-ΑΕΡ Αφάντου 0-1
ΠΑΟ Ρουφ-Αιγάλεω 0-1
Προοδευτική-Διαγόρας 0-1
Δόξα Βύρωνα-Αμφιάλη 2-0
Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 3-2
Ιάλυσος-Ιωνικός 1-0
9ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου-Σαρωνικός Αναβύσσου 3-0
Παναξιακός-Ηλιούπολη 3-3
Αστέρας Βάρης-Εθνικός Αστέρας 1-0
Αχαρναϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-4
Νέα Ιωνία-Ηλυσιακός 1-0
Ρεπό: Αστέρας Μαγούλας
10ος όμιλος
Χανιά-Πλατανιάς 1-1
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Τυμπακίου 0-1
Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός 3-0
Άγιος Νικόλαος-Χερσόνησος 3-0
Ατσαλένιος-Επισκοπή 2-0
Εργοτέλης-Γιούχτας 1-1
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