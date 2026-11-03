Λαζάνης για το μέλλον του ΠΑΣ Γιάννινα: «Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, αλλά έχουμε παντού ανοιχτές κεραίες»!

Για τον μεγάλο αγώνα που δίνει η διοικούσα επιτροπή για να κρατήσει... ζωντανό τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και για το τί ισχύει σχετικά με την αναζήτηση επενδυτή που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας μίλησε ο πρόεδρος του «Αγιαξ της Ηπείρου», Χάρης Λαζάνης.

Aναλυτικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΙΤV, o πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Ηπειρώτικου συλλόγου κ. Χάρης Λαζάνης τόνισε σχετικά με το καυτό θέμα της... επόμενης μέρας του ΠΑΣ Γιάννινα όσο αφορά την εύρεση επενδυτή: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο μηδέν, ούτε υπάρχει ενδιαφέρον ούτε συζητήσεις, υπάρχει μεγάλη διάθεση από τον κόσμο να βοηθήσει, μία πόλη αγκαλιασμένη που περιμένει να βρεθεί ένας άνθρωπος. Η ομάδα ανακάμπτει αγωνιστικά και ίσως αυτό να βοηθήσει. Όμως το ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του κανόνες, αλλά αν κάποιος είναι γνωστής θα αντιληφθεί τι γίνεται και θα βοηθήσει. Εμείς δεν περιοριζόμαστε εντός των τειχών για να βρεθεί επενδυτής, αλλά έχουμε παντού ανοιχτές κεραίες».

Για το τι γίνεται με τα χρέη της πρώην ΠΑΕ σχολίασε: «Υπάρχουν πολλές απόψεις, αλλά ειδικά για τις οφειλές σε παίκτες και προπονητές τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και υπάρχει αθλητική διαδοχή. Οι οφειλές σε τρίτους διαγράφονται, δεν υπάρχει αθλητική διαδοχή σ’ αυτές, αλλά υπάρχει μία τεράστια διχογνωμία για τις οφειλές στο δημόσιο, άλλοι λένε ότι επανέρχονται άλλοι ότι εφόσον πρόκειται για νέο Δ.Σ. και ιδιοκτήτη όχι. Υπάρχει το παράδειγμα της Καλλιθέας που ακούσαμε από τον κ. Πιλάβιο που είναι από τους κορυφαίους δικηγόρους, ότι το δημόσιο δεν της ζήτησε χρήματα εδώ και 5 χρόνια».

Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα θέματα που αφορούν και την πρόσφατη υπόθεση της ΜΚΟ που ως παρακλάδι αυτής της υπόθεσης υπήρχε η χειραγώγηση αγώνων. Ο κ. Λαζάνης είπε ότι για τον αγώνα Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα «είχαμε στείλει επίσημο έγγραφο σε ΚΕΔ και ΕΠΟ με συγκεκριμένα στοιχεία για το ματς, είχαμε και επικοινωνία με τον κ. Λανουά. Το θέμα είναι αν η ελληνική δικαιοσύνη έχει πιάσει κι άλλες συνομιλίες του διαιτητή εκτός απ’ αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας».

Για τα μεταγραφικά ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΠΑΣ Γιάννινα επισήμανε: «Θα υπάρξουν σε θέσεις που χρειαζόμαστε και θα έρθουν Γιαννιώτες ποιοτικοί παίκτες. Αυτή τη στιγμή σε ποσοστό σχεδόν 80%η ομάδα αποτελείται από Γιαννιώτες παίκτες που βοηθάνε και τα παιδιά εκτός Ιωαννίνων να νιώσουν σαν Γιαννιώτες. Την πονάνε οι Γιαννιώτες παίκτες την ομάδα και βάζουν πλάτη».