Λεβαδειακός: Στη λίστα ο Μπενγκούτσε (vid)
Ο 24χρονος φορ από την Ονδούρα που έχει πετύχει φέτος 17 γκολ, φαίνεται πως απασχολεί τους Βοιωτούς
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
Ο 24χρονος φορ από την Ονδούρα που έχει πετύχει φέτος 17 γκολ, φαίνεται πως απασχολεί τους Βοιωτούς