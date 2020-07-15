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Λεβαδειακός: Στη λίστα ο Μπενγκούτσε (vid)

Λεβαδειακός: Στη λίστα ο Μπενγκούτσε (vid)

Λεβαδειακός: Στη λίστα ο Μπενγκούτσε (vid)

Ο 24χρονος φορ από την Ονδούρα που έχει πετύχει φέτος 17 γκολ, φαίνεται πως απασχολεί τους Βοιωτούς 

Εν αναμονή σε ποια κατηγορία θα παίζει την επόμενη σεζόν βρίσκεται ο Λεβαδειακός, αλλά την ίδια στιγμή σχεδιάζει και τα πλάνα του. Στη λίστα των Βοιωτών φαίνεται πως βρίσκεται ο Χόρχε Μπενγκούτσε, ο 24χρονος φορ της Ολίμπια. Ο στράικερ από την Ονδούρα (31 ματς/17 γκολ φέτος), διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ενώ από το 2019 έχει χριστεί και διεθνής (3/2). 
 
Με ύψος 1.88, στο παρελθόν έπαιξε ως δανεικός και στην Λόμπος (31/12). 
 
 
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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