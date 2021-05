Ολυμπιακός: Η συμφωνία για νέα Σχολή στην Αργεντινή και το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο για τις Κ-15 και Κ-17

Μέσα από μία παρουσίαση με slides και ειδικές αναφορές για όλους τους τομείς η Ακαδημία των Πειραιωτών παρουσίασε στα ΜΜΕ το μεσημέρι της Τρίτης το καινούριο πρότζεκτ της. Στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη έγινε λοιπόν η παρουσίαση του νέου στρατηγικού πλάνου της Ακαδημίας του Ολυμπιακού υπό τον τίτλο «Tomorrow’s Legends (Οι Θρύλοι του Αύριο)».

Η παρουσίαση ξεκίνησε με τον διευθυντή της Ακαδημίας Αντώνη Πίκουλα να παίρνει τον λόγο, κάνοντας μια αναδρομή στην τελευταία διετία, διάστημα κατά το οποίο άλλαξαν τα πάντα στην Ακαδημία. Η αλλαγή φιλοσοφίας αλλά και προσώπων σε όλα τα επίπεδα, προπονητικό τιμ, υπαλληλικό προσωπικό έδωσε νέα πνοή στην υλοποίηση του οράματος του Βαγγέλη Μαρινάκη γύρω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του συλλόγου. Αλλαγές που έφεραν άμεσα αποτελέσματα όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Κ15 τη σεζόν 2019/20 (πρώτο τρόπαιο μετά το 2016) αλλά και τη συμμετοχή της Κ17 στον τελικό του πρωταθλήματος την ίδια σεζόν. Επιπροσθέτως το γεγονός πως για πρώτη φορά από τη σεζόν 2016/17 και μετά, παίκτης από την Ακαδημία (Καλογερόπουλος) έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Πάνω απ’ όλα όμως την καθημερινή δουλειά με απώτερο σκοπό τη δημιουργία σωστών χαρακτήρων και ποδοσφαιριστών και τη σωστή διαπαιδαγώγηση.

Ο Πίκουλας διευκρίνισε πως οι Ακαδημίες έχουν προχωρήσει σε δύο χρόνια σε 100 μεταγραφές, όποιον παίκτη διεκδίκησαν τον απέκτησαν και ότι μόνο για τον Καράκουτη δόθηκαν χρήματα. Κατήγγειλε επίσης αλλοίωση για το πρωτάθλημα της Κ-17 για να χάσει τον τίτλο ο Ολυμπιακός και για το Κ-15. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος Ακαδημιών και προπονητής της Κ19, Αντώνης Νικοπολίδης αναφέρθηκε στο restart στο οποίο προχώρησε η ακαδημία του Ολυμπιακού ενώ υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν άπαντες στο δύσκολο διάστημα της πανδημίας του κορονοϊού, εργαζόμενοι υπό πρωτόγνωρες συνθήκες αλλά καταφέρνοντας ακόμα κι έτσι να κρατήσουν όλα τα παιδιά συγκεντρωμένα στο στόχο.

Ακολούθως, ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας, Θοδωρής Ελευθεριάδης έκανε την εισαγωγή στην παρουσίαση του νέου στρατηγικού πλάνου της ακαδημίας υπό τον τίτλο «Tomorrow’s Legends». Όλος ο σχεδιασμός από τη βάση μέχρι την κορυφή της πυραμίδας, χωρισμένος σε τρεις ενότητες, τον πυρήνα της Ακαδημίας, τη θεωρητική δομή και τον τομέα της απόδοσης, αναλύθηκαν και εξηγήθηκαν εκτενώς.

Τον λόγο πήραν στη συνέχεια οι προπονητές φυσικής κατάστασης Αντώνης Τσικάκης (Κ17) και Δημήτρης Στεργιόπουλος (Κ19) αναλύοντας το κομμάτι της απόδοσης και τη μεγιστοποίησής της μέσω της τεχνολογίας (συσκευές gps) καθώς και τον ρόλο των τεστ αξιολόγησης φυσικών ικανοτήτων (εργομετρικά) στην προπονητική διαδικασία. Αμέσως μετά ο επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης Βασίλης Αρματάς εξήγησε τη μεθοδολογία και τη σημασία της ανάλυσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Τέλος ο διευθυντής δικτύου σχολών του Ολυμπιακού, Βασίλης Νάνος παρουσίασε όλο το πλάνο αλλά και την πρόοδο του δικτύου τα τελευταία χρόνια. Οι 53 σχολές του Ολυμπιακού σε όλον τον κόσμο (40 στην Ελλάδα και 13 στο εξωτερικό) με τη μεγάλη άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια (προστέθηκαν 12 σχολές) ενώ ακολουθούν τουλάχιστον δέκα ακόμη projects για νέες σχολές σε Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η δράση των σχολών ως φορείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, είτε μέσω του προγράμματος της Ακαδημίας «Life outside the box» είτε με αυτόνομες δράσεις όπως το πρόγραμμα «A ball for all» με τη δωρεά ειδικών μπαλών σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Τέλος η συμβολή του επιτελείου της Διεύθυνσης Σχολών και η προσφορά των συνεργατών του Έλσας Πιτσάκη, Χρήστου Σολωμού και Νίκου Σπίνου.