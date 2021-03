Η 25η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Ντουρμισάι κρατάει ζωντανό το «αλογάκι»

Τα δύο γκολ του Ανσαριφάρντ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, το πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί που δείχνει να καθιερώνεται από τους εκάστοτε σκόρερς του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει από ήττα σε ήττα.

Στην εικοστή πέμπτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.