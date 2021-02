Η 23η αγωνιστική του Gazzetta: Επαιξε από τύχη, εχασε το δόντι, βγήκε MVP

Ο Κνετ που δεν αγωνίστηκε λόγω καψίματος από μπριζόλα και ο Μελίσσας που μπήκε στην θέση του και ξεχώρισε στη νίκη του Παναιτωλικού επί του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ που ήταν ο μοναδικός από την εξάδα της κορυφής που πήρε το τρίποντο της νίκης. Η κατρακύλα του ΟΦΗ που δεν λέει να σταματήσει.

Στην εικοστή τρίτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.