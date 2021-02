Βαλμπουενά: «Πάντα έτοιμος για τέτοιου είδους μάχες» (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Super League και την Κυριακή (19:30, NovaSports1) να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες.

Από την πλευρά του ο Ματιέ Βαλμπουενά δηλώνει έτοιμος για την αναμέτρηση με τους «κίτρινους» δίνοντας το σύνθημα για τη νίκη.

«Μεγάλο παιχνίδι απόψε κόντρα στον Άρη. Είμαι πάντα έτοιμος για τέτοιου είδους μάχες», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Big encounter tonight against Aris

Always ready for this kind of battle pic.twitter.com/6sWXSdCafx

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 21, 2021