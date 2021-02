Η 22η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Σανκαρέ που τα έκανε όλα

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε σε όλη τη χώρα η «Μήδεια», το NIVEA MEN και οι δημοσιογράφοι του Gazzetta βρέθηκαν για άλλη μια φορά στο πλατό της εκπομπής και καταπιάστηκαν με όλα όσα συνέβησαν από το Σάββατο ως την Δευτέρα στα γήπεδα της Super League.

O Παναθηναϊκός που παραμένει αήττητος μέσα στο 2021 κερδίζοντας και τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο στερώντας του την ευκαιρία να κατακτήσει χωρίς ήττα το πρωτάθλημα. Το ματς «ροντέο» ανάμεσα στην ΑΕΛ και την ΑΕΚ που βρήκε νικητές τους «κιτρινόμαυρους» στις καθυστερήσεις και το οριακό VAR στο Κλεάνθης Βικελίδης στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό.

Στην εικοστή δεύτερη περιπετειώδη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.