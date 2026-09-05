Σπουδαία ανατροπή από τη Λα Κορούνια, που επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Βιγιαρεάλ.

Επέστρεψε για να μείνει η Λα Κορούνια, που παρότι βρέθηκε να χάνει δις στο εκτός έδρας ματς με τη Βιγιαρεάλ, επικράτησε 3-2 και παρέμεινε αήττητη στη La Liga, σκαρφαλώνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19ό λεπτό, όταν ο Πεπέ εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και σκόραρε από πλάγια θέση. Εντούτοις, η Ντέπορ απάντησε, με τον Κρουζ να ισοφαρίζει με σουτ μέσα από την περιοχή στο 43'.

Αντίστοιχο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με το αυτογκόλ του Τραορέ στο 76' να δίνει νέο προβάδισμα στο Κίτρινο Υποβρύχιο αλλά τον Εντατσουρί να ισοφαρίζει με διαγώνιο σουτ τρία λεπτά αργότερα. Η Λα Κορούνια ωστόσο δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 88' ο αειθαλής Ομπαμεγιάνγκ ολοκλήρωσε την ανατροπή τελειώνοντας ιδανικά τη φάση σε αντεπίθεση!

Νωρίτερα, η Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη, λυγίζοντας με 3-2 τη Ρασίνγκ Σανταντέρ εντός έδρας σε ένα συγκλονιστικό ματς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δις στο πρώτο μέρος με Κανάλες (4') και Γκαρθία (28'), ωστόσο Ράτσιου (17') και Καμέγιο (43') ισοφάρισαν πριν την ανάπαυλα, με τον δεύτερο να διαμορφώνει και το τελικό αποτέλεσμα στο 47ο λεπτό.